Nordea ostaa norjalaisen rahoitusyhtiön yli puolen miljardin euron kaupassa

Nordea on tekemässä merkittävän yrityskaupan rahoitusalalla. Yhtiön kertoo tiedotteessaan ostavansa norjalaisen SG Finans -rahoitusyhtiön kaikki osakkeet.Kauppahinnaksi on sovittu 575 miljoonaa euroa.SG Finans on ranskalaispankki Société Généralen tytäryhtiö, jolla on 360 työntekijää. Se tarjoaa factoring-rahoitusratkaisuja ja laiterahoitusta.Toimintaa rahoitusyhtiöllä on Norjan lisäksi Ruotsissa ja Tanskassa.odottaa, että kaupan myötä pankkikonsernin kokonaistuotot kasvavat 140 miljoonalla eurolla ja ydinvakavaraisuussuhde laskee noin 0,35-0,40 prosenttiyksiköllä.Yrityskauppa on osa pankkikonsernin pyrkimystä laajentaa toimintaansa Pohjoismaissa. Norjalaisyhtiö tullaan pankin mukaan yhdistämään Nordea Finance -rahoitusyhtiön kanssa.Kauppa vaatii vielä viranomaisen hyväksynnän. Nordea odottaa kaupan toteutuvan vuoden 2020 toisella puoliskolla