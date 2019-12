Talous

KHO: Kuopioon suunniteltu Finnpulpin tehdas ei saa ympäristölupaa

seudulle Sorsasaloon suunniteltu havusellutehdas ei saa ympäristölupaa, kertoo korkein hallinto-oikeus. KHO perustelee Finnpulpin tehdasta koskevaa päätöstään esimerkiksi Kallaveden ekologisella tilalla.Vesistön tila on vaarassa heikentyä vesipuitedirektiivin vastaisesti, jos siihen kohdistuva kuormitus kasvaa nykyisestä.Finnpulp on kaavaillut Kuopioon 1,4 miljardia euroa maksavaa tuotantolaitosta. Yhtiön mukaan se olisi toteutuessaan maailman suurin vain havupuun käyttöön perustuva biotuotetehdas.Yksi sen omistajista on merkittävä kiinalainen pehmopaperivalmistaja Hengan International.on perehtynyt suunnitellun tehtaan ympäristövaikutuksiin kattavasti. Elokuussa tuomarit jalkautuivat itse tutkimaan ympäristöä, joka sijaitsee noin yhdeksän kilometrin päässä Kuopion keskustasta.Tuomarit tapasivat myös ympäristöjärjestöjä ja haitankärsijöitä, jotka olivat valittaneet aikaisemmin aiheesta.”Tehdas olisi sijoitettu virkistysarvoiltaan ja vedenottokäytöltään merkittävälle alueelle. Tehtaan jätevedet olisi purettu Kallaveden Kelloselälle. Kokonaiskuormitus olisi ollut niin suuri, että vaarana olisi ollut ympäristönsuojelulaissa kielletty merkittävä vesistön pilaantuminen”, korkein hallinto-oikeus toteaa.KHO hyväksyi haitankärsijöiden ja ympäristönsuojeluyhdistysten valitukset ja kumosi Vaasan hallinto-oikeuden ja Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset.