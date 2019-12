Talous

Sähköliitto pidentää lakkoaan neljällä viikolla ja laajentaa tukitoimia voimalaitoksiin

Sähköliitto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teknologiateollisuus

jatkaa käynnissä olevaa työtaisteluaan uudella neljän viikon jaksolla.Päätös tarkoittaa, että kaksi viikkoa sitten alkanut sähköasentajien lakko jatkuu 30. tammikuuta kello 22:een saakka. Lakon oli ollut määrä päättyä 2. tammikuuta.Lakon piirissä on 12 työnantajajärjestö Teknologiateollisuuden jäsenyritystä, muun muassa Konecranes, Valmet, Meyerin Turun telakka ja Uudenkaupungin autotehdasta pyörittävä Valmet Automotive.Sähköliitto myös laajentaa lakon tukitoimia tehtaille energiaa tuottaviin voimalaitoksiin. Voimalaitokset ovat Aurora Tornio, Tornion Voima, VSV-Energia ja Kokkolan Energia.Sähköliiton marraskuun alussa alkanut ylityökielto on edelleen voimassa. Lisäksi Sähköliitto on päättänyt aloittaa 2. tammikuuta vuoronvaihtokiellon.pitää Sähköliiton lakkoa laittomana ja sanoo liiton voimankäytön olevan täysin suhteetonta. Teknologiateollisuuden mukaan Sähköliitto aiheuttaa toimillaan suurta haittaa Suomen keskeisille vientiyrityksille.”On hyvin valitettavaa, että perinteikäs ammattiliitto toimii näin vastuuttomasti ja menettää samalla kaiken uskottavuutensa työmarkkinatoimijana”, sanoo Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle tiedotteessa.