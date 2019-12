Talous

Ruotsin keskuspankki lakkautti negatiiviset korot

Ruotsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

keskuspankki nosti talletuskorkonsa torstaina nollaan prosenttiin ratkaisulla, joka uhmaa muiden keskuspankkien suuntaa ja kuvastaa negatiivisten korkojen kohtaamaa lisääntynyttä arvostelua.Riksbankin päätös oli ennakoitu, mutta sitä on seurattu tarkasti muissa Euroopan maissa.Ruotsi kuului vuosikymmenen puolivälissä siihen kehittyneiden talouksien joukkoon, joka alkoi elvyttää taloutta ennenkuulumattomalla tavalla: painamalla keskeiset ohjauskorot nollan alapuolelle. Poikkeuksellisella politiikalla on pyritty lisäämään lainanantoa, kiihdyttämään inflaatiota ja vauhdittamaan talouden pyörien pyörimistä.Ruotsissa negatiivisia korkoja on kuitenkin arvosteltu, sillä maan talous on kehittynyt jo vuosia hyvin. Yleensä nousukaudella on tavattu nostaa korkoja, jotta talousongelmien saapuessa koroissa on laskuvaraa.Dagens Industrin kolumnissa Henrik Mitelman kuvasi miinuskorkoja ”täysin epäonnistuneeksi kokeiluksi, joka on tehnyt elämisestä kalliimpaa ja hyödyttänyt vain maan rikkaimpia”.Poikkeuksellisen alhainen korkotaso nostaa sijoituskohteiden kuten osakkeiden ja kiinteistöjen hintoja.Toisaalta koronnoston ajoitusta tähän hetkeen on ihmetelty, koska Ruotsin talous on äskettäin näyttänyt hidastumisen merkkejä.Riksbank ei saanut päätöstä tehtyä yksimielisesti. Kaksi sen johtokunnan jäsenistä olisi halunnut pitää koron ennallaan –0,25 prosentissa.keskuspankin ratkaisun vaikutuksia tullaan tarkkailemaan tiiviisti, koska paine negatiivisten korkojen lopettamiseksi on kasvanut koko euroalueella.Toistaiseksi Euroopan keskuspankki on kuitenkin päättänyt jatkaa äärimmäisen löysää rahapolitiikkaa. EKP laski aiemmin tänä vuonna pankkien talletuskoron –0,50 prosenttiin.Euroopan keskuspankin uusi pääjohtaja Christine Lagarde on sanonut, että negatiivisista koroista on ollut euroalueen asukkaille enemmän hyötyä kuin haittaa. Arvostelu negatiivisia korkoja kohtaan on kuitenkin kasvanut myös euroalueen rahapolitiikan ylimpien päättäjien joukossa.Erityisen nuivasti negatiivisiin korkoihin suhtaudutaan Saksassa, jossa tilille säästäminen on suosittua.Euroalueen lisäksi korot ovat negatiivisia Japanissa, Tanskassa, Sveitsissä ja Unkarissa.Yhdysvaltojen keskuspankki on laskenut tänä vuonna korkoja kolme kertaa. Ohjauskorko on asetettu nyt vaihteluvälille 1,5–1,75 prosenttia.