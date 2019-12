Maailmanpankki: Kehittyvien maiden velkataakka on paisunut ennätyksellisen suureksi – Kiinan myöntämien lainojen osuus erityisesti Afrikassa kasvanut

Talous

Maailmanpankki: Kehittyvien maiden velkataakka on paisunut ennätyksellisen suureksi – Kiinan myöntämien lainoj

Kehittyvien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raportin mukaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raportin