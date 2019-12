Ranskassa teleyhtiön ex-johtajat saivat vankeustuomiot häirinnästä – kymmenet työntekijät olivat tehneet itsemurhan

Talous

Ranskassa teleyhtiön ex-johtajat saivat vankeustuomiot häirinnästä – kymmenet työntekijät olivat tehneet itsem

Ranskalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2000-luvun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lombard

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uhrien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy