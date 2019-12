Netflix siirtyi dvd-levyjen lähettelystä suoratoistoon ja teki vuosikymmenen menestystarinan: Osakkeen tuotto 4 118 prosenttia

Talous

Netflix siirtyi dvd-levyjen lähettelystä suoratoistoon ja teki vuosikymmenen menestystarinan: Osakkeen tuotto

Viihdepalvelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuosikymmenen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Netflix on ollut vuosikymmenen paras osakesijoitus Yhdysvalloissa.Reuters laittoi perjantaina Yhdysvaltojen suuryritysten S&P 500 -listan yritykset järjestykseen sen mukaan, miten ne ovat tuottaneet omistajilleen vuosikymmenen aikana. Lista ei ole aivan lopullinen, koska vuodessa on vielä pari pörssipäivää jäljellä.Netflixin pörssikurssi on noussut 2010-luvulla 4 118 prosenttia. Jos Netflixiin sijoitti vuosikymmenen alussa 1 000 dollaria, on osakkeiden arvo paisunut vuosikymmenessä 42 180 dollarin arvoiseksi.Toiseksi eniten on noussut Marketaxess Holdings (2 616 prosenttia) ja Abiomed (1 839 prosenttia). Kymmenen eniten nousseen yhtiön joukossa Netflix on ainoa suomalaiselle suurelle yleisölle tuttu.alussa Netflixin liiketoiminnasta suuri osa oli yhä dvd-elokuvien lähettelyä postissa asiakkaille. Suosituksia antavien osakeanalyytikoiden listoilla yhtiö esiintyi hyvin harvakseltaan.Panostukset suoratoistopalveluun siivittivät Netflixin kuitenkin nousuun, josta tuli yksi talouden suurista menestystarinoista 2010-luvulla. Yhtiö nousi FANG-lyhenteellä tunnettuun superkasvuyhtiöiden joukkoon, jonka muut jäsenet ovat Facebook, Amazon ja Googlen omistava Alphabet.Suomessa Netflix avasi suoratoistopalvelunsa vuonna 2012. Se nousi Suomessa pian kuukausimaksullisten suoratoistopalvelujen markkinajohtajaksi ja on säilyttänyt asemansa.Edellisen vuoden aikana Netflix on kärsinyt maailmalla tilausmäärien kasvun laantumisesta, sisältöjen tuotannon kallistumisesta ja uuden kovan kilpailijan ilmaantumisesta markkinoille Disneyn oman suoratoistopalvelun muodossa.Ongelmista huolimatta Netflixin osake on kallistunut tänäkin vuonna 24 prosenttia. Osake on kuitenkin yhä 20 prosenttia halvempi kuin huipuissaan heinäkuussa 2018.