Suomen talous viilenee lähivuosina – professorin mielestä suuri ongelma liika nojaaminen teollisuuteen: ”Ruotsi on täysin ylivoimainen Suomeen verrattuna”

Talous

Suomen talous viilenee lähivuosina – professorin mielestä suuri ongelma liika nojaaminen teollisuuteen: ”Ruots

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Markkinapalvelut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elinkeinoelämän

Lehmus

Palkansaajien

Kosonen