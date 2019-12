Muuttaako EKP uuden pääjohtajan johdolla inflaatiotavoitettaan? FT:n haastattelemista ekonomisteista yli puolet uskoo näin

Talous

Muuttaako EKP uuden pääjohtajan johdolla inflaatiotavoitettaan? FT:n haastattelemista ekonomisteista yli puole

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä muutos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääjohtaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy