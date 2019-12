”Isäni oli sitä mieltä, että synnynnäisesti laiskana joutaisin herraksi”, sanoo elinkeinoelämän vaikuttaja Aatto Prihti, 80

Talous

”Isäni oli sitä mieltä, että synnynnäisesti laiskana joutaisin herraksi”, sanoo elinkeinoelämän vaikuttaja Aat

Lapsuuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1960-luvulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Prihti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoden