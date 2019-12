Talous

Presidentti Trump: Sopimus kauppasodan lievittämisestä on kääntämistä vaille valmis

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mahdollinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy