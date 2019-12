Talous

Vuosi sitten osakemarkkinoita ravisteli suuri pelko – tänä vuonna kolkutellaan kuitenkin uusia ennätyksiä

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuluva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osakkeiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltojen

Kaikesta

Euroopassa

Monet