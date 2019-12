Talous

Kuluttajien luottamus talouskehitykseen horjuu yhä, parantui kuitenkin loppusyksystä

Kuluttajien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elinkeinoelämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy