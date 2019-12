Nasdaq-indeksi ylitti ensi kertaa 9 000 pisteen rajan – Pelkästään Apple ja Microsoft ovat arvokkaampia kuin Saksan pörssiyhtiöt yhteensä

Talous

Nasdaq-indeksi ylitti ensi kertaa 9 000 pisteen rajan – Pelkästään Apple ja Microsoft ovat arvokkaampia kuin S

Teknologiayhtiöiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teknologiayhtiöiden

Huomionarvoista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ohjelmistöjätti