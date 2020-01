Sähköntuotannon päästöt Suomessa alempana kuin koskaan – Energiateollisuus: Päästökauppa on alkanut todella vaikuttaa

Talous

Sähköntuotannon päästöt Suomessa alempana kuin koskaan – Energiateollisuus: Päästökauppa on alkanut todella va

Sähköntuotannon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuulivoima

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy