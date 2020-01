Talous

Joka toinen suomalainen uskoo saavuttavansa vanhempiensa elintason

Lähes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joka toinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sosioekonomista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Gallupin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ammattiryhmistä

Puoluekantaa