Talous

Venäjä julkaisi suunnitelman, jonka avulla se aikoo myös hyötyä ilmaston­muutoksesta

Juuri nyt

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sopeutumissuunnitelma