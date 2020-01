Talous

Jälleen uusi isku Boeingille – Iranin turma sai konevalmistajan osakekurssin halpenemaan

Iranissa

Putoamisen

Boeing

176 ihmisen kuolemaan johtanut lentokoneturma on jälleen yksi isku turvallisuusongelmien kanssa painivalle konevalmistaja Boeingille. Yhtiön osakekurssi laski keskiviikkona sen jälkeen, kun amerikkalaisyhtiön valmistama kone putosi pian noustuaan Teheranin lentokentältä. Kaikki kyydissä olleet ihmiset kuolivat.Keskiviikkona Boeingin osake halpeni 1,8 prosenttia.Turmakone oli malliltaan Boeing 737-800 NG. Koneen omistava Ukraine International Airlines kertoi, että kone oli ollut viimeksi huollossa maanantaina, eikä siitä raportoitu vikoja. Yhtiön mukaan kone ostettiin Boeingilta vuonna 2016.syy ei vielä ole selvillä.Alustavan onnettomuustutkinnan mukaan ukrainalaiskone olisi ollut tulessa jo syöksyessään maahan, kertoo uutistoimisto Reuters. Iranin ilmailualan järjestön raportin mukaan silminnäkijät todistivat koneen olleen tulessa, kun se oli vielä korkealla ilmassa. Lisäksi saman raportin mukaan turmakone olisi kääntynyt ilmaan noustuaan takaisin kenttää kohti, koska koneen toiminnassa havaittiin ongelmia, kertoo uutistoimisto AFP.On myös esitetty arveluja, että kyseessä olisi terrori-isku. Viisi nimettömänä pysyttelevää turvallisuusalan lähdettä kuitenkin kertoi Reutersille, että alustavan arvion mukaan koneeseen olisi tullut toimintahäiriö, eikä sitä ammuttu alas.oli viime vuonna suurissa vaikeuksissa, kun sen valmistamat 737 Max -koneet joutuivat maailmanlaajuiseen lentokieltoon. Syy on se, että Max-koneet olivat mukana kahdessa onnettomuudessa, joissa kuoli yhteensä 346 ihmistä.Yhtiön osakekurssi laski vuoden mittaan noin 25 prosenttia.Lentoalan asiantuntijat kuitenkin varoittavat kytkemästä tuoretta onnettomuutta ja Max-koneiden ongelmia toisiinsa. Uutistoimisto AFP:n haastattelemat asiantuntijat muistuttavat, että Iranissa pudonnut 737-800 on eri konetyyppi. Se on maailmalla laajalti käytössä, ja sillä on erinomainen käyttöhistoria.