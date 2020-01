Talous

Danske Bank aloittaa yt-neuvottelut: enintään sata työpaikkaa vähenee ja kymmeniä uusia syntyy

Bank aloittaa Suomen toiminnoissaan yt-neuvottelut, joissa voi vähentyä yhteensä yli sata työtehtävää. Pankin mukaan toteutettavien muutosten myötä saattaa vähentyä enintään 33 esimiestehtävää ja enintään 75 toimihenkilö- ja asiantuntijatehtävää.Dansken mukaan avoinna on samaan aikaan 40 uutta tehtävää ja yt-neuvotteluissa työtehtäviä voi avautua lisää. Pankin mukaan asiakkaita palvelevien asiantuntijoiden määrä säilyy lähes ennallaan.Neuvotteluiden tarkoituksena on pankin mukaan yksinkertaistaa organisaatiorakennetta ja vähentää esimiestehtäviä.”Uudelleenjärjestelyjen taustalla ovat muutokset toimintaympäristössä ja asiakaskäyttäytymisessä, ja suunniteltujen muutosten tavoitteena on varmistaa pankin kilpailukyky myös tulevaisuudessa”, pankin tiedotteessa sanotaan.Yhteistoimintaneuvottelut alkavat pankissa ensi viikolla ja kestävät vähintään kuusi viikkoa.Danske Bankilla on Suomessa noin 2 000 työntekijää.