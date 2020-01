Talous

Maakaasun ja biokaasun tankkaaminen voi muuttua aiempaa edullisemmaksi kilpailun avauduttua

Maakaasumarkkinoiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elenger

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kaasumarkkinoiden avautuminen luo sekä asiakkaille että kaasualan toimijoille uusia mahdollisuuksia.”

Paikallisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Putkikaasua

”On hyvin vaikea nähdä, että putkikaasussa tapahtuu kysynnän kasvua.”

Alanko