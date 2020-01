”Apinoiden valvomien pellejen kehittämä” – Boeing julkisti sisäisiä viestejä turmakone 737 Maxin kehitystyöhön liittyen

Talous

”Apinoiden valvomien pellejen kehittämä” – Boeing julkisti sisäisiä viestejä turmakone 737 Maxin kehitystyöhön

Lentokonevalmistaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

737 Max-koneet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viestit paljastavat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Boeing kertoi

Boeing julkisti torstaina satoja sisäisiä viestejään, joissa arvostellaan kovin sanoin lentoturmista tunnetun 737 Max -koneen kehitystyötä.Viesteistä ilmenee muun muassa yrityksiä väistellä sääntelyyn liittyviä valvontaa. Niistä käy ilmi myös se, miten työntekijät tekevät pilaa koneesta, yhtiöstä, liittovaltion ilmailuviranomaisesta ja ulkomaisista ilmailua valvovista tahoista.Yhdessä viesteistä ilkutaan muun muassa, että 737 Max -kone on ”apinoiden valvomien pellejen kehittämä”.Toisessa viestissä työntekijä viittaa tietojen peittelyyn liittovaltion ilmailuviranomaiselta FAA:lta.”Jumala ei vielä ole antanut minulle anteeksi peittelyäni viime vuonna”, hän kirjoittaa täsmentämättä, mitä on peitelty.”En voi tehdä sitä enää kertaakaan.”ovat olleet lentokiellossa maaliskuusta alkaen. Taustalla on kaksi lentoturmaa, joissa kuoli yhteensä 346 matkustajaa. Turmat tapahtuivat viiden kuukauden sisällä.Aggressiivisen kulujen karsinnan ja viranomaisvalvonnan vähättelyn paljastavien viestien tulo julkisuuteen on omiaan syventämään Boeingin kriisiä. Yhtiö taistelee edelleen saadakseen 737 Max -koneet ilmaan.muun muassa, kuinka Boeing on tehnyt kaikkensa lobatakseen ilmailua sääteleviä viranomaisia maailmalla välttääkseen vaatimukset lentäjien simulaattorikoulutuksesta, jolla koulutettaisiin lentäjiä 737 Maxin ja sitä edeltävän konetyypin 737 NG:n eroista.Simulaattorikoulutus on kallista ja aikaa vievää. Yhtiön kanta on ollut, että tietokonepohjainen harjoittelu on riittävää.”Haluan painottaa, kuinka tärkeää on pysyä tiukkana sen kanssa, ettei tulossa ole minkäänlaista vaatimusta simulaattorikoulutuksesta siirryttäessä NG:stä Maxiin”, Boeingin 737:n tekniikasta vastaava päälentäjä kirjoitti maaliskuussa 2017 sähköpostissa.”Boeing ei salli sellaista tapahtuvan.”Yhtiö muutti linjaansa simulaattorien suhteen vastikään tällä viikolla ja suositteli lentäjilleen koulutuksen läpikäymistä ennen kuin he jatkavat 737 Max -koneen lentämistä.julkistavansa viestit läpinäkyvyyden lisäämiseksi.Liittovaltion ilmailuviranomainen FAA kommentoi viestejä todeten että ne eivät tuo esiin uusia turvallisuushuolia. Osa kielenkäytöstä dokumenteissa oli viranomaisen mukaan kuitenkin sävyltään ja sisällöltään ”pettymystä aiheuttavaa”.Boeing itse viestitti, etteivät viestit ”heijasta yhtiötä, joka olemme ja joka meidän on oltava ja niitä on mahdoton hyväksyä.”