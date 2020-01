Talous

Suomessa rekisteröitiin ensimmäinen kolmiulotteinen kiinteistö

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansankielessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esimerkiksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Halmeen

Halmeen