Boeingin suuri alihankkija irtisanoo 2 800 työntekijää

737 Max -lentokoneen keskeinen alihankkija Spirit AeroSystems ilmoitti perjantaina aikovansa irtisanoa 2 800 työntekijäänsä Kansasin tuotantolaitokseltaan.Syynä irtisanomisiin on se, että Boeing on keskeyttänyt Max-konemallin tuotannon. Irtisanottavien määrä vastaa 16 prosenttia yhtiön työvoimasta.kertoi tiedotteessa odottavansa myös ”pienempiä työvoiman vähennyksiä” myöhemmin tässä kuussa kahdella tehtaallaan Oklahomassa.Maxin tuotannon oli määrä vastata puolta yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta.Boeing ilmoitti joulukuussa keskeyttävänsä Max-konetyypin tuotannon. Boeing 737 on ollut lentokiellossa maaliskuusta 2019.Lentokiellon syynä on kaksi erillistä onnettomuutta, joissa kuoli 346 ihmistä. Onnettomuuksien syyksi epäillään lentokoneen vakautusohjelmistossa olevia häiriöitä.