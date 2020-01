Talous

EU:n ilmastotoimet saivat hintalapun: tuhat miljardia euroa kymmenessä vuodessa

Bryssel

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiistaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmastorahan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Komissio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy