Kela: Osakesäästötili saattaa vaikuttaa etuuksiin

Kela

Eläkkeensaajan

Kotihoidon

Leskeneläkkeen

Osakesäästötili

muistuttaa, että vuoden alussa esitelty osakesäästötili saattaa vaikuttaa Kelan maksamiin etuuksiin. Osakkeet, tilillä olevat varat ja osinkotuotot huomioidaan samalla tavalla kuin muussakin osakesijoittamisessa.Tiedotteessaan Kela ilmoittaa, että osakesäästötilille maksettavat osinkotulot huomioidaan tulona eläkkeensaajan asumistuessa, kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen hoitolisässä, leskeneläkkeen täydennysmäärässä, perustoimeentulotuessa, työmarkkinatuessa ja yleisessä asumistuessa.Osingot myös katsotaan tuloksi useimmissa etuuksissa, kun ne maksetaan osakesäästötilille, vaikka asiakas ei nostaisikaan osinkoja tililtä. Osinkoja käsitellään samoin kuin ihminen sijoittaisi arvo-osuustilin kautta.Eläkkeensaajan asumistuessa ja toimeentulotuessa otetaan omaisuutena huomioon lisäksi osakkeet ja osakesäästötilillä olevat muut varat, Kela ilmoittaa.Asiakkaan pitää ilmoittaa Kelaan etuuteen vaikuttavista tuloista ja varallisuudesta.asumistuessa hakijan ja hänen avio- tai avopuolisonsa henkilökohtaiset korko- ja osinkotulot otetaan huomioon, jos ne yhteensä ylittävät 60 euroa vuodessa.Omaisuutena otetaan huomioon osakkeet ja osakesäästötilillä olevat muut varat.tuen ja yksityisen hoidon tuen hoitolisään vaikuttavat hakijan ja hänen avio- tai avopuolisonsa korko- ja osinkotulot, jos ne hakijalla tai puolisolla ylittävät vähintään kymmenen euroa kuukaudessa.Perheen tuloissa huomioidaan myös niiden lasten tulot, joista haetaan kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea.täydennysmäärää laskettaessa vuosituloina huomioidaan lesken saamat korko- ja osinkotulot, siinä tapauksessa, jos ne yhteensä ylittävät 60 euroa vuodessa.Perustoimeentulotuessa korko- ja osinkotulot ovat etuuteen vaikuttavaa tuloa. Lisäksi osakkeet ja osakesäästötilillä jo olevat muut varat lasketaan käytettävissä olevaksi varallisuudeksi.Työmarkkinatuessa on tarveharkinta, jossa hakijan korko- ja osinkotulot huomioidaan tulona. Tarveharkinnassa voidaan ottaa huomioon myös sellaiset tulot, jotka on saatu muuna kuin työttömyysaikana. Toistuvat tulot jaetaan yleensä vuoden ajalle. Jos tulot ylittävät 311 euroa kuukaudessa, ne pienentävät työmarkkinatukea.Yleisessä asumistuessa korko- ja osinkotulot ovat etuuteen vaikuttavaa tuloa, jos ruokakunnan jäsenen henkilökohtaiset korko- ja osinkotulot yhteensä ylittävät 10,87 euroa kuukaudessa.vaikuttaa opintotukeen vain, jos tili on voitolla ja sieltä nostetaan rahaa.Opiskelija voi vaikuttaa voittojen nostamisen ajankohdalla siihen, minkä vuoden verotukseen sijoitustuotot tulevat. Jos osakesäästötili on tappiolla, tililtä nostettu raha ei vaikuta opintotukeen.Menettely poikkeaa muista etuuksista siksi, että opintotuen tulovalvonnassa otetaan huomioon verotuspäätöksen mukaiset veronalaiset ansio- ja pääomatulot.