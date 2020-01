Talous

Luckie Bao, 29, pelasi vielä kuusi vuotta sitten tieto­kone­pelejä kotona – nyt hän on yksi uusista sushi­keis

Kuusi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sushia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauppakeskus

Bao osui

Puhelimessa

Kiinalaiset

Riskinotto

Toisinaan