Suomalaiset vetivät viime vuonna rahojaan pois juuri niistä rahastoista, jotka tuottivat parhaiten

vuosi oli suomalaisille sijoittajille keskimäärin mainio, kun osakekurssit nousivat voimakkaasti kotimaassa ja ulkomailla. Jälleen kerran sijoittaminen lisäsi suomalaisten varallisuutta miljardeilla euroilla.Samalla vuosi 2019 oli kuitenkin menetettyjen mahdollisuuksien vuosi. Tekemällä huomattavia muutoksia rahasto-omistuksiinsa suomalaisten sijoitusrahastojen asiakkaat menettivät kymmeniä tai jopa satoja miljoonia euroja.ja Suomen sijoitustutkimuksen rahastoraportti kertoo, että osakerahastojen nettomerkinnät vuonna 2019 olivat –4,5 miljardia. Se tarkoittaa, että suomalaisiin osakerahastoihin tehtiin 4,5 miljardilla vähemmän uusia sijoituksia kuin niistä vedettiin pois.Sijoituksia vedettiin pois rahastoista erityisesti alkuvuodesta.Eniten rahoja vedettiin pois Pohjois-Amerikan osakkeisiin sijoittaneista rahastoista. Niistä lunastettiin lähes kaksi miljardia euroa enemmän sijoituksia kuin uusia tehtiin.Juuri amerikkalaiset osakerahastot nousivat viime vuonna voimakkaimmin. Ne löivät tuotoillaan esimerkiksi Suomen, Euroopan tai Aasian rahastot.Nettosijoitukset muihin kuin osakerahastoihin kasvoivat. Muita rahastoja ovat yhdistelmärahastot, pitkän koron rahastot, lyhyen koron rahastot ja vaihtoehtoiset sijoitusrahastot. Niiden kasvun ansiosta kaikkiin rahastoihin tehtiin vuoden aikana yhteenlaskettuna karkeasti yhtä paljon sijoituksia kuin niistä vedettiin pois.Siirtymä osakerahastoista muihin rahastoihin tuli kuitenkin sijoittajille kalliiksi, sillä osakerahastojen tuotto oli selvästi muita rahastoluokkia parempi.osakerahastot tuottivat keskimäärin 30 prosenttia ja Suomen osakerahastot 27 prosenttia, kun taas maailmanmarkkinoille sijoittaneet yhdistelmärahastot tuottivat keskimäärin 16 prosenttia ja pitkän koron rahastot selvästi vähemmän.Osatekijä osakerahastojen vähentämiseen on saattanut olla vuoden 2018 lopussa nähty myllerrys. Pienimuotoinen kurssiromahdus toi silloin markkinoille viime vuosien dramaattisimmat hetket.Sijoitusmarkkinoilla usein toistetun näkemyksen mukaan juuri piensijoittajat pelästyvät kurssien laskua eniten, jolloin he päätyvät myymään osakkeitaan ja rahasto-osuuksiaan juuri silloin, kun niiden arvo on alhaalla.Toinen selitys on muutos Suomen suurimman rahastotoimijan Nordean markkinanäkemyksessä alkuvuodesta. Sen seurauksena täyden valtakirjan sijoituksissa ja yhdistelmärahastoissa siirrettiin varoja osakerahastoista korkorahastoihin.yhdistelmärahastoissa tehtiin vuoden aikana muutoksia, joissa siirrettiin rahoja pois Pohjois-Amerikka-rahastoista.Nordean rahastoissa nähtiin myös suuri rahastojen välinen siirto, kun Suomessa rekisteröidystä Pohjois-Amerikka-rahastosta siirrettiin noin miljardin euron sijoitukset Suomen ulkopuolella rekisteröityyn kestävän kehityksen rahastoon. Molemmat rahastot tuottivat viime vuonna yli 30 prosenttia.Rahastoraportin tilastot eivät erottele yksityissijoittajien tekemiä sijoituksia esimerkiksi eläkerahastojen tekemistä sijoituksista. Siksi luvuista ei voi päätellä, mikä oli piensijoittajien tai yksityissijoittajien osuus saavutetuista tuotoista tai laskennallisesti menetetyistä tuotoista.Menneistä tuotoista ei myöskään voi päätellä, että sama rahasto tai rahastoluokka tuottaisi hyvin tai huonosti myös jatkossa.rahastojen yhteenlasketut pääomat nousivat viime vuonna uuteen ennätykseen. Vuoden lopussa rahastoihin oli sijoitettuna 124,7 miljardia euroa. Kuluneen vuosikymmenen aikana rahastopääomat yli kaksinkertaistuivat.Koska nettomerkinnät olivat vuonna 2019 karkeasti ottaen nollilla, rahastopääomien kasvu oli sijoitusten arvonnousun ansiota.myös uusia suomalaisia sijoittamisen pariin.S-Pankki kertoi Rahastopörssi-selvityksessään, että yhdistelmärahastot saivat viime vuoden viimeisellä neljänneksellä yli 40 000 uutta osuudenomistajaa. Lisäys on suurin lähes viiteen vuoteen.Yhdistelmärahastot sijoittavat asiakkaiden varoja sekä osake- että korkomarkkinoille. Tyypillisesti pankit kauppaavat yhdistelmärahastoja helppona vaihtoehtona uusille sijoittajille.S-Pankki itse on markkinoinut uusille asiakkaille muun muassa mikrosäästämistä, jossa ennalta päätetty summa sijoitetaan yhdistelmärahastoon jokaisen korttiostoksen yhteydessä.Yhdistelmärahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi vuosikymmenen aikana puolesta miljoonasta yli 1,1 miljoonaan.