Talous

Kansalaisjärjestö: Maailman miljardöörien hallussa enemmän varallisuutta kuin yli puolella maapallon väestöstä

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eriarvoisuus