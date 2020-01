Talous

Kysely: Vain harvat lataavat autoaan kauppojen latauspisteissä

Sähköautoja

Autoala,

Ladattavien

Noin

ladataan edelleen pääosin kotona tai työpaikalla. Autoalan tekemän tutkimuksen mukaan lähes 85 prosenttia ladattavien hybridien haltijoista lataa autoaan kotona vähintään kolmesti viikossa.Lähes kolmannes ladattavien hybridien haltijoista ja noin viidennes täyssähköauton haltijoista lataa autoaan säännöllisesti työpaikalla.Täyssähköautoilla latauskertojen määrä on pienempi kuin ladattavilla hybrideillä, sillä niiden toimintamatka riittää useimmiten monen päivän ajomatkoihin.eli Autotuojat ja -teollisuus sekä Autoalan keskusliitto, selvitti sähköautojen käyttö- ja lataustapoja posti- ja nettikyselynä toteutetulla haastattelututkimuksella. Otokseen poimittiin satunnaisesti 5 000 ladattavan auton haltijaa Traficomin liikenneasioiden rekisteristä.Kyselyaineisto kerättiin loka-, marras- ja joulukuussa 2019. Tutkimuksen vastausprosentti oli 44.Lataaminen kauppojen toimipaikoissa on kyselyn mukaan satunnaista. Myös julkisten pysäköintilaitosten ja huoltoasemien latauspisteitä käytetään vielä toistaiseksi harvoin.Ladattavien hybridien sähköllä ajon osuus on keskimäärin 53 prosenttia. Osuus on suurin pääosin taajama-ajoa ajavilla.Kyselyn mukaan ladattavat hybridit valikoituvat työsuhdeautoiksi ensisijaisesti vähäpäästöisyyden takia. Vaikka työsuhdeautoilla ajetaan pidempiä matkoja, silti lähes puolet työsuhdeautojen kilometreistä ajetaan sähköllä.hybridien toimintamatka sähköllä on käyttäjien arvion mukaan keskimäärin 30–40 kilometriä vuodenajasta ja ajoympäristöstä riippuen.Vuosina 2019–2020 markkinoille tulevien ladattavien hybridien toimintamatkat ovat pääosin jo yli 60 kilometriä, sillä niiden akkukapasiteetti on selvästi parantunut.Ladattavan auton hankkineet kotitaloudet eroavat polttomoottoriautojen käyttäjäkunnasta muun muassa ikäjakauman, auton hallintasuhteen, alueellisen sijainnin ja asuintalotyypin osalta.Ladattavien autojen taloudet ovat keskimääräistä useammin moniautoisia talouksia. Noin 60 prosentilla täyssähköautotalouksissa asuvista on sähköauton lisäksi toinen, tyypillisimmin bensiinikäyttöinen, auto.Ladattavien hybridien talouksissa asuvista yli puolella on taloudessaan useampi auto. Työsuhdeautojen osuus on ladattavien hybridien haltijoilla selvästi keskimääräistä suurempi, sillä lähes puolet uusista ladattavista hybrideistä päätyy työsuhdekäyttöön.kaksi kolmasosaa ladattavien autojen haltijoista asuu omakotitalossa, jossa auton lataaminen on edullista ja helposti toteutettavissa. Ladattavien autojen ajokilometrit olivat keskimäärin suuremmat kuin vastaavan ikäisten bensiiniautojen.Kyselyn mukaan tärkeimmät syyt ladattavan auton hankintaan olivat vähäpäästöisyys ja mahdollisuus auton lataamiseen kotona.