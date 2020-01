Talous

Atria varoittaa liikevaihdon kasvun jäävän odotetusta – Osakekurssi lähes seitsemän prosentin laskussa

Elintarvikeyhtiö

Atria ilmoittaa, että sen vuoden 2019 liikevaihdon kasvu on hieman ennakoitua pienempi.Ilmoituksen jälkeen yhtiön pörssikurssi lähti rajuun alamäkeen ja oli kello 18.15 noin seitsemän prosentin laskussa.Laskun jälkeenkin Atrian kurssi on yhä 34 prosenttia korkeammalla kuin kolme kuukautta sitten.kertoi maanantaina tiedotteessaan alentavansa vuoden 2019 liikevaihto-ohjeistustaan. Yhtiö arvioi liikevaihdon vertailukelpoisilla valuuttakursseilla pysyvän vuoden 2018 tasolla.Syy ennustettua pienemmälle liikevaihdon kasvulle on loppuvuoden hieman heikompi myynti Suomessa ja Venäjällä.Yhtiö ei kuitenkaan muuta liikevoitto-ohjeistustaan pienemmästä liikevaihdon kasvusta huolimatta.Alustavien tilintarkastamattomien tietojen perusteella Atrian liikevaihto vuonna 2019 on noin 1 450 miljoonaa euroa (1 438 milj. euroa).Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvaa noin 1,4 %.Aikaisemmin yhtiö ilmoitti, että ”vertailukelpoisin valuuttakurssein vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2018 verrattuna”.Konsernin liikevoitto vuonna 2018 oli 28,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 liikevoiton ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2018.Atria julkistaa vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen 13. helmikuuta 2020.