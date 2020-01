Netflixin tilaajamäärät kasvoivat maailmanlaajuisesti odotettua enemmän, vaikka kasvu hidastui Pohjois-Amerikassa

Talous

Netflixin tilaajamäärät kasvoivat maailmanlaajuisesti odotettua enemmän, vaikka kasvu hidastui Pohjois-Amerika

Viihdeyhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Netflix

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sijoittajat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neflixin

Netflix