Talous

Apple tuomassa halvennetun iPhonen markkinoille ehkä jo maaliskuussa

Matkapuhelinvalmistaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Applen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uuden

Apple aikoo aloittaa helmikuussa uuden, edullisemman iPhone-puhelimen valmistuksen, kertoo Bloomberg. Yksi uutistoimiston lähteistä arvioi, että tuote saatetaan esitellä julkisesti jo maaliskuussa.Bloombergin mukaan uusi iPhone on ensimmäinen halvennettu malli sitten iPhone SE:n. Varsinaisesta halpamallista ei ole kuitenkaan kyse, sillä Applen puhelimet ovat suurista valmistajista markkinoiden kalleimpia.Vuonna 2016 julkaistun iPhone SE:n hinnat lähtivät Suomessa 499 eurosta. Applen tärkeimmillä kilpailijoilla edullisimmat puhelinmallit maksavat murto-osan tästä.odotetaan julkaisevan syksyllä uuden lippulaivapuhelimensa, joka on samalla yhtiön ensimmäinen 5G-puhelin.Uudella halvennetulla puhelimella pyritään saavuttamaan niitä kuluttajia, jotka eivät pysty tai ole valmiita maksamaan Applen nykyisten lippulaivapuhelinten hintoja.Apple on puhelinten kappalemääräisellä myynnillä mitattuna maailman kolmanneksi suurin puhelinvalmistaja Samsungin ja Huawein jälkeen. Puhelimet ovat Applelle myynnillä mitattuna selvästi tärkein tuoteryhmä.Applen osakekurssi on kaksinkertaistunut edellisen vuoden aikana. Yksi yhtiön onnistumisista on ollut se, että iPhone-puhelinten myynnin yskiminen tärkeällä Kiinan-markkinalla näyttää kääntyneen kasvuun. CNBC:n mukaan iPhonen myynti oli joulukuussa Kiinassa jopa 18 prosentin kasvussa.Silloin kun Applen osakekurssi on viime vuosina laskenut, sijoittajien huolet ovat tyypillisesti liittyneet juuri iPhonen myynnin laskuun.halvennetun iPhonen ulkonäkö muistuttaa Bloombergin mukaan iPhone 8:aa, joka tuotiin markkinoille vuonna 2017, ja siinä on 4,7 tuuman näyttö. Tuote toimii samalla prosessorilla kuin Applen nykyinen lippulaivapuhelin iPhone 11, mutta siinä ei ole kaikkia samoja ominaisuuksia, kuten kasvojentunnistusta.Tuotteen valmistus jaetaan kahden alihankkijan kesken.