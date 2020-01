Talous

Maksatko entistä kalliimpia eläinlääkäri­laskuja? Vastaa HS:n kyselyyn

omistajat ovat saattaneet huomata, että eläinlääkäriasemilta saatujen laskujen loppusummat ovat selvästi isompia kuin kymmenen vuotta sitten.Kehitykselle löytyy useita syitä. Eläinlääkintäpalvelujen kallistuminen johtuu muun muassa eläinlääketieteen kehityksestä, entistä paremmista ja siten kalliimmista laitteista ja hoitometodeista sekä alan yritysten ketjuuntumisesta. Aiempaa useammin eläinlääkäriasemien toimitusjohtaja on koulutukseltaan jotain muuta kuin eläinlääkäri, ja taustalla on entistä enemmän pääomasijoittajien rahaa.Moni omistaja on myös valmis maksamaan eläimensä hyvästä hoidosta aiempaa avokätisemmin, ja esimerkiksi monet koirat elävät pidempään kuin ennen, mikä lisää myös hoidettavien sairauksien määrää.Samalla hinnannousu voi tuottaa joillekin lemmikkien omistajille taloudellisia vaikeuksia.HS etsii haastateltavia hintojen kehityksestä kertovaan juttuun. Oletko huomannut ja kenties dokumentoinut lemmikkisi eläinlääkärimaksujen kehitystä? Vastaa HS:n kyselyyn!