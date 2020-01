Talous

Kilpailu- ja kuluttajavirasto varoittaa sähköyhtiö Fi-Nergystä

ja kuluttajavirasto (KKV) kertoo, että kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle on tullut tammikuun aikana 200 ilmoitusta, jotka koskevat sähkönmyyntiyhtiö Fi-Nergyä. Viime vuonna ilmoituksia tuli 500.Kuluttajat kertovat KKV:n mukaan virheistä ja puutteista sopimuksissa, laskutuksessa ja asiakaspalvelussa. Esimerkiksi sähköntoimituksesta on laskutettu etukäteen käyttöarvion perusteella, ja arvio on monesti ollut huomattavasti liian suuri. Laskutusta ei ole tasattu tasaisin väliajoin vastaamaan asiakkaan todellista sähkönkäyttöä, KKV kertoo.Kuluttajien on myös ollut vaikea saada laskutusvirheitä korjattua sopimuksen päättymisen jälkeen muun muassa siksi, että yritykseen on vaikea saada yhteyttä sekä puhelimitse että sähköpostitse.Ilmoitusten mukaan sähkönmyyntisopimuksia on syntynyt ilman, että kuluttajat olisivat hyväksyneet tarjottua sopimusta. Monet Fi-Nergyn asiakkaat eivät ole saaneet lainkaan sopimusvahvistusta, vaikka laskuja on alkanut tulla nopeassa tahdissa.tähdentää, että kuluttajalla on oikeus kiistää epäselvissä olosuhteissa syntynyt sähkönmyyntisopimus.Jos myyjä ei ole toimittanut sopimusvahvistusta tai se tulee vasta 14 päivän peruuttamisajan jälkeen ja myyjä alkaa silti laskuttaa, kuluttaja voi ilmoittaa kirjallisesti sekä uudelle myyjälle että paikalliselle sähköverkkoyhtiölle kiistävänsä sopimuksen. Tällöin verkonhaltija ei toteuta myyjänvaihtoa.