Talous

Danske Bank: Palkansaajille ja asuntovelallisille luvassa hyvä vuosi

Alkaneesta

Työttömyysasteen

vuodesta on tulossa palkansaajille hyvä, vaikka Suomen talouskasvu hidastuukin, ennustaa Danske Bank kotitalouskatsauksessaan.Pankin mukaan palkansaajien ostovoima kasvaa palkankorotusten ja hitaan inflaation tukemana. Danske Bank arvioi palkansaajien keskimääräisen ansiotason kasvavan tänä vuonna 2,7 prosenttia samalla kun alkaneen vuoden inflaatioksi arvioidaan 1,2 prosenttia.Danske Bank arvioi pysyvän 6,7 prosentissa. Avoimia työpaikkoja on edelleen tarjolla runsaasti, ja pankin tekemän kyselyn mukaan suomalaiset aikovatkin hakea tänä vuonna uusia työpaikkoja aiempaa innokkaammin.Myös asuntovelallisille on Danske Bankin mukaan luvassa hyvä vuosi, sillä korot pysyvät matalina. Lyhyiden markkinakorkojen pankki arvioi jatkavan tänä vuonna pakkasen puolella.