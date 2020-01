Talous

Nokian Renkailta tulosvaroitus: Liikevoitto laskee "merkittävästi"

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Renkaat julkisti perjantaiaamuna tulosvaroituksen, jonka mukaan se arvioi liikevoittonsa laskevan tänä vuonna merkittävästi viime vuodesta. Myös yhtiön liikevaihto on arvion mukaan laskemassa.Yhtiön mukaan auto- ja rengasmarkkinat jatkuivat heikkoina Euroopassa, mikä johti kilpailun kiristymiseen. Lämmin talvi Nokian Renkaiden päämarkkinoilla vaikutti talvirenkaiden kysyntään vuoden viimeisellä neljänneksellä.Talvirenkaat ovat Nokian Renkaille se rengaslaji, jossa sen asema on vahvin. Siksi leudot talvet iskevät yhtiön myyntiin kilpailijoita pahemmin.Venäjän markkinoilla Nokian Renkaiden myynti laski viime vuoden aikana odotusten vastaisesti. Tämä puolestaan aiheutti merkittävän nousun vuoden lopun rengasvarastoissa Venäjän jakelukanavissa.Nyt yhtiö arvioi, että vuonna 2020 sen liikevaihto ja liikevoitto Venäjällä laskevat huomattavasti.Suomessa Nokian Renkaat piti viime syksynä yt-neuvottelut, joissa työsuhde päättyi 41 työntekijältä.Renkaat on tavoitellut kasvua erityisesti Keski-Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilta. Yhdysvalloissa se avasi viime syksynä uuden tehtaan Daytonissa Tennesseen osavaltiossa.Renkaiden tuotanto myyntiin alkaa tehtaalla tänä vuonna. Tehtaassa valmistetaan vuodessa noin neljä miljoonaa rengasta, kun se saavuttaa täyden kapasiteettinsa. Yhtiön pyrkimyksenä on tehtaan avulla kaksinkertaistaa myynti Pohjois-Amerikassa viiden vuoden kuluessa.Nykyään suurin osa Nokian Renkaiden tuotannosta tapahtuu Venäjällä, mutta tuotantoa on myös Suomessa.Daytonin tehtaan ja muiden investointien kustannukset rasittavat Nokian Renkaiden viimevuotista tulosta, kuten yhtiö on aiemmin kertonut. Yhtiö julkaisee vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteensa 4. helmikuuta.