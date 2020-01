Talous

Ericsson paransi tulostaan, Nokiankin havittelemilla Yhdysvaltojen 5G-markkinoilla myynti laski

kanssa kiivaasti 5G-verkkojen tilauksista kilpaileva ruotsalainen verkkolaitevalmistaja Ericsson kertoi perjantaina, että sen tulos parani selvästi vuodentakaisesta vuoden viimeisellä neljänneksellä ja koko viime vuonna.Vuoden lopun tulos kuitenkin jäi analyytikoiden odotuksista.Reutersin mukaan Ericssonin kertaeristä puhdistettu tulos vuoden viimeisellä neljänneksellä parani 5,7 miljardiin Ruotsin kruunuun (540 miljoonaa euroa) vuoden takaisesta 2,6 miljardista kruunusta. Analyytikot olivat odottaneet 6,9 miljardin kruunun tulosta.Viime vuoden hyvä menestys sinetöi Ericssonin paluun menestykseen muutaman vuoden takaisista vaikeuksista. Yhtiön tulos ja osakekurssi laskivat voimakkaasti vuoden 2016 ympärillä. Osakkeen arvo on liikkunut viime aikoina kahdeksan euron tuntumassa, kun se vuosina 2016–2017 kävi pariin otteeseen alle viidessä eurossa.tulosta vuoden lopulla rasittivat kulujen nousu ja myynnin hidastuminen Yhdysvalloissa. Yhdysvaltalaiset yhtiöt ovat olleet etujoukoissa tilaamassa uusia 5G-verkkoja, jotka tuovat uusia mahdollisuuksia esimerkiksi liikenteen ja sähköverkkojen hallintaan.Puhelinvalmistajat tuovat koko ajan markkinoille myös kännyköitä, jotka toimivat 5G-verkossa.Reutersin mukaan Yhdysvalloissa tilauksia on hidastanut kahden suuren teleoperaattorin Sprintin ja T-Mobilen ehdotettu yhdistyminen. Ericsson on jo aiemmin sanonut, että yhdistymissuunnitelmat voivat vaikuttaa niiden tekemiin uusiin tilauksiin.Ericssonin ja Nokian kilpailuasemaa Yhdysvaltojen markkinoilla parantaa se, että kiinalaisen Huawein verkkojen tilaukset on Yhdysvalloissa kielletty, koska Yhdysvallat syyttää Kiinan valtiota vakoilusta Huawein verkkojen kautta. Nokialla on kuitenkin ollut omia teknisiä ongelmia 5G-laitteiden tuotannossa.