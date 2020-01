Talous

Luottoluokitusyhtiö Fitch muutti Suomen talouden näkymät heikommaksi, syynä hallituksen politiikka

luottoluokitusyhtiö Fitch on muuttanut Suomen luottoluokituksen näkymät myönteisistä vakaiksi.Yhtiö perustelee näkymien muuttamista hallituksen julkisen talouden menoja lisäävällä finanssipolitiikalla, keskipitkän aikavälin talouskasvun näkymien heikkenemisellä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (sote) kangertelulla.Suomen varsinaisen luottoluokituksen Fitch pitää ennallaan toiseksi parhaana (AA+).poiketen toinen luottoluokitusyhtiö Moody’s ei perjantaina tehnyt päätöstä Suomen luottoluokituksesta. Moody’s on antanut myös Suomelle toiseksi parhaan luottoluokituksen ja pitää myös näkymiä vakaina.Fitch on yksi kolmesta tärkeimmästä luottoluokitusyhtiöstä. Luottoluokitus vaikuttaa yleensä valtion varainhankinnan hintaan, mutta poikkeuksellisen matalan korkotason takia Suomi saa nykyisin markkinoilta lainaa historiallisen edullisen.Uutinen päivittyy.