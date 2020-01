Talous

Kriisissä rypeneen Boeingin uusi 777X-matkustajakone teki onnistuneen koelennon

Yhdysvaltalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Boeing 777X

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Boeingin