Ohjelmistoyhtiö Bilot suunnittelee pörssilistautumista First North -listalle

palvelu- ja ohjelmistoyhtiö Bilot suunnittelee listautumisantia Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalle, yhtiö kertoi tiistaina tiedotteessa.Myynnin ja markkinoinnin digitaalisia työkaluja asiakkaille räätälöivän Bilotin liikevaihto oli noin 18,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 1,7 miljoonaa euroa.laajensi liiketoimintaansa Puolaan vuonna 2014 ja Ruotsiin vuonna 2019. Suomessa kasvua on vahvistanut myös yhdistyminen tekoälyn ja analytiikan pioneerin Louhia Analytics Oy:n kanssa vuonna 2018”, tiedotteessa kerrotaan.Listautumisen tavoitteena on tukea kasvua, palvelutarjoaman laajentamista ja kansainvälistymistä, Bilot kertoo. Se tavoittelee 50 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2024 mennessä.Corporate Finance toimii suunnitellussa listautumisannissa pääjärjestäjänä. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman.First North on pienemmille pohjoismaisille yrityksille tarkoitettu osakepörssi.