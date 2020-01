Talous

Ohjelmistovirhe jumittaa Amazonin toimituksia Suomeen

Verkkokauppajätti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Amazonin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Amazonin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Amazonin

Oikaisu 28.1. klo 12.35: Korjattu otsikkoa. Otsikossa luki aikaisemmin ”Amazonin toimitukset Suomeen jumissa”, mutta kaikki toimitukset eivät ole jumissa.