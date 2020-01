Talous

Applen kuulokkeiden kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti – niiden myynti on kasvanut suuremmaksi kuin monien su

Matkapuhelimia

Applen

Kilpailu

ja tietokoneita valmistavan Applen liiketoiminta on saanut vauhtia kuulokkeiden myynnistä.Markkinatutkimusyhtiö Strategy Analytics arvioi, että viime vuonna niiden tukkumyynnin liikevaihto oli yhdeksän miljardia dollaria eli kahdeksan miljardia euroa.Pelkästään Applen kuulokkeiden liikevaihto on siis karkeasti laskettuna lähes yhtä suurta kuin koko verkkokauppa Ebayn liikevaihto ja hissejä ja liukuportaita valmistavan Koneen liikevaihto. Liikevaihdot eivät ole suoraan vertailukelpoisia, koska yhtiöt toimivat eri toimialoilla.Strategy Analyticsin mukaan Apple myi viime vuonna 59 miljoonaa kappaletta AirPod-kuulokkeita, mikä on kaksi kertaa niin paljon kuin edellisenä vuonna. Apple ei enää osavuosivuosikatsauksissaan kerro laitteidensa myyntimääriä eikä liikevaihtoa, vaan ainoastaan yhtiön keskeiset taloudelliset tiedot.Yhtiö julkaisee loka–joulukuun osavuosikatsauksensa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa.kuulokkeiden kysynnän voimakas lisääntyminen perustuu todennäköisesti siihen, että niiden käyttö on vaivatonta ja tekninen laatu hyvä. Kuulokkeet ovat verraten kalliita ja niissä on tukevat katteet, jolloin niiden taloudellinen merkitys yhtiölle on tuntuva.Applen markkinaosuus älypuhelimissa on supistunut ja myyntimäärät. Siksi yhtiö on jo pitkään korostanut sen palveluliiketoiminnan ja muiden laitteiden merkitystä.Kaikesta huolimatta Apple on edelleen suurista matkapuhelimien valmistajista selvästi kannattavin ja kannattavuus perustuu pitkälti puhelimien myyntiin.Strategy Analytics arvioi, että Apple myi viime vuonna 193 miljoonaa iPhone-puhelinta, joiden liikevaihto oli 138 miljardia dollaria eli 123 miljardia euroa. Vuonna 2018 Apple myi tutkimusyhtiön mukaan 206 miljoonaa iPhonea ja niiden liikevaihto oli 157 miljardia dollaria eli 133 miljardia euroa.matkapuhelinmarkkinoilla on kiristynyt jo pitkään etenkin kiinalaisten valmistajien aseman vahvistumisen takia.Kiinalaiset valmistajat samoin kuin eteläkorealainen Samsung hyödyntävät älypuhelimissaan ohjelmistoyhtiö Googlen Android-käyttöjärjestelmää.Viime vuoden heinä–syyskuussa maailman suurin älypuhelimien valmistaja oli Strategy Analyticsin mukaan Samsung, jonka markkinaosuus oli 21 prosenttia. Samsungin markkinaosuus on pienentynyt huomattavasti jo pidemmän aikaa.Kiinalaisen Huawein markkinaosuus oli samalla ajanjaksolla 18 prosenttia, Applen 12 prosenttia, kiinalaisen Xiaomin yhdeksän prosenttia ja kiinalaisen Oppon kahdeksan prosenttia.Markkinoiden muuttumisesta kertoo se, että vuoden 2012 heinä–syyskuussa Samsungin markkinaosuus älypuhelimissa oli Strategy Analyticsin mukaan 35 prosenttia ja Applen 17 prosenttia. Toisin sanoen Samsung on menettänyt markkina-asemaansa älypuhelimissa huomattavasti Applea enemmän.