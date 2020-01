Talous

Lentokonevalmistaja Boeingin luisu jatkuu – teki viime vuonna tappiota noin 580 miljoonaa euroa

Lentokonevalmistaja Boeing teki viime vuonna tappiota yli 600 miljoonaa dollaria eli noin 580 miljoonaa euroa. Kyseessä on ensimmäinen kerta yli kahteen vuosikymmeneen, kun yhtiön vuositulos painuu miinusmerkkiseksi.



Viimeksi yhtiö teki tappiota vuonna 1997.



Yhtiön luisun taustalla on kaksi lentoturmaa. Vuoden 2018 lopulla ja viime vuoden keväällä Boeingin 737 Max -koneilla tapahtui kaksi onnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 346 ihmistä. Turmakonemalli on ollut lentokiellossa maaliskuusta lähtien.