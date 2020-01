Talous

Myös Lufthansa peruu lennot Kiinaan – Näin lentoyhtiöt ovat reagoineet tartuntauhkaan

Saksalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lufthansa ilmoitti keskiviikkona viimeisimpänä suurena lentoyhtiönä peruvansa lennot Kiinaan.Lufthansan ja samaan yritysryppääseen kuuluvien sveitsiläisen Swiss Airlinesin ja itävaltalaisen Austrian Airlinesin lennot Manner-Kiinaan perutaan helmikuun 9. päivään saakka.Aiemmin keskiviikkona brittiläinen British Airways ja indonesialainen Lion Air ilmoittivat lentojen keskeyttämisestä. Lentojen keskeyttäminen koskee kaikkia Manner-Kiinan lentoja.Lufthansa, Swiss ja Austrian lentävät vielä kerran kohteisiinsa Kiinassa, jotta niiden asiakkailla ja miehistöllä on mahdollisuus saada kyyti kotiin.osa lentoyhtiöistä on tehnyt pienimuotoisempia peruutuksia lentoihinsa tai jatkanut lentoja vanhaan malliin.Suomen Finnair on perunut viisi viikoittaista lentoa Kiinaan, mutta jatkaa reittilentoja Pekingiin, Shanghaihin, Hong Kongiin ja Guangzhouhun.Syynä Pekingin Daxing-lentoasemalle ja Nanjingiin suuntautuvien lentojen peruutukseen olivat Kiinan rajoitukset ryhmämatkoille. Rajoitusten takia koneet olisivat jääneet lennoilla pitkälti tyhjiksi.Finnair on Aasia-painotteisen strategiansa takia yksi eniten Kiinaan lentävistä ulkomaisista yhtiöistä.Ranskalainen Air France ja hollantilainen KLM kertoivat keskiviikkona peruvansa osan Kiinan-lennoistaan. Amerikkalaiset United Airlines ja American Airlines ovat jo aiemmin peruneet joitain viikoittaisia lentojaan pudonneen kysynnän takia.Muista lentoyhtiöistä peruutuksia lentoihin ovat tehneet ainakin Cathay Pacific, Air Asia, Air Canada, Air India ja Indigo.