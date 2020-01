Talous

Yhdysvaltojen keskuspankki pitää odotetusti ohjauskoron ennallaan

keskuspankki päätti keskiviikkona ennakko-odotusten mukaisesti pitää ohjauskorkonsa ennallaan 1,50–1,75 prosentin vaihteluvälissä.Rahapolitiikasta päättävä avomarkkinakomitea perustelee päätöstään sillä, että työmarkkinat ovat pysyneet vahvoina ja talouskasvu on kohtalaista. Päätös pitää ohjauskorko ennallaan oli yksimielinen.”Työllisten määrä on kasvanut viime kuukausina keskimäärin vankasti ja työllisyysaste on pysynyt matalla”, avomarkkinakomitea sanoo tiedotteessaan. Se huomauttaa myös, että kotitalouksien kulutus on kasvanut maltillisesti, mutta yritysten investoinnit ja vienti ovat heikkoja.vuonna keskuspankki kevensi rahanpolitiikkaa kolmesti 0,25 prosenttiyksiköllä pääasiassa siksi, että Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota alkaisi vahingoittaa taloutta. Kauppasota on aiheuttanut maailmantalouteen epävakautta.Edellisessä kokouksessaan joulukuun puolivälissä avomarkkinakomitea vihjasi, että ohjauskorko saattaa pysyä ennallaan tänä vuonna. Torstaina avomarkkinakomitea ilmoitti seuraavansa myös seuraavansa, miten kansainvälisen talouden kehittyminen vaikuttaa Yhdysvaltojen talouden näkymiin.Uutinen päivittyy.