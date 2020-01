Talous

Autojen yhteiskäyttöpalvelu Drive Now lopettaa toimintansa Suomessa

yhteiskäyttöpalvelu Drive Now kertoo lopettavansa toimintansa Helsingissä. Yhtiö tiedottaa asiakkailleen, että sen viimeinen operointipäivä on 29. helmikuuta 2020.Yhtiön mukaan palvelun jatkamiselle ei löytynyt sopivia vaihtoehtoja.Drive Now on saksalaisen autovalmistajan BMW:n perustama yhteiskäyttöpalvelu. Suomessa palvelua pyörittää finanssikonserni OP.Viime vuonna BMW:n Drive Now yhdistyi toisen saksalaisen autovalmistajan Daimlerin Car2go-palvelun kanssa. Palvelu sai nimen Share Now. Se on maailman suurin autojen yhteiskäyttöpalvelu. Yhtiön mukaan sillä on noin neljä miljoonaa asiakasta ja yli 20 000 autoa 30 kaupungissa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.Yrityksen pääkonttori sijaitsee Berliinissä.Uutinen päivittyy.