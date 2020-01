Talous

Apple kiilasi Samsungin ohitse maailman suurimmaksi äly­puhelimien valmistajaksi – Nokia-puhelimien markkina­o

Yhdysvaltalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Strategy Analyticsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nokian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Applen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy