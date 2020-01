Puutyöläisiä edustava Jyrki Alapartanen puhui ”rikkurin taakasta”, mutta laki kieltää eristämisen porukan ulkopuolelle – näin Alapartanen selittää

Talous

Puutyöläisiä edustava Jyrki Alapartanen puhui ”rikkurin taakasta”, mutta laki kieltää eristämisen porukan ulko

Samalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jo aiemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kun lakko sahoilla, höyläämöillä ja muilla puutuoteteollisuuden toimipaikoilla on jatkunut, Teollisuusliiton edustajien puheet työssäkäyntiä jatkaneita työntekijöitä kohtaan ovat koventuneet viikon mittaan.Teollisuusliitto edustaa työntekijäpuolta mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusneuvotteluissa. Liitto aloitti lakon maanantaina https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006385659.html Torstaina Puustellin keittiötehtaan pääluottamusmies Kai Hyrynkangas https://www.hs.fi/haku/?query=kai+hyrynkangas kutsui liittoon kuulumattomia työntekijöitä ”vapaamatkustajiksi” ja työssä käyviä työntekijöitä ”rikkureiksi” Satakunnan Kansan https://www.satakunnankansa.fi/ haastattelussa. Tehtaalla on noin 200 työntekijää, joista kaksi ei kuulu liittoon, lehti kertoo.”Minä en arvosta vapaamatkustajia. Paitsi jos he luopuvat sairausajan palkasta, ylityökorvauksista, lomarahoista ja kahdeksan tunnin työpäivästä, niin sitten”, Hyrynkangas sanoi.”Rikkurit vastaavat omista teoistaan. He tietävät, mitä heille käy.”Kun Satakunnan Kansan toimittaja oli kysynyt, mitä rikkureille käy, Hyrynkangas oli vastannut, ettei sitä kannata laittaa lehteen.Hyrynkangas ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin HS:lle.tällä viikolla Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen https://www.hs.fi/haku/?query=jyrki+alapartanen pohti Iltalehden https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006144808.html haastattelussa, millä keinoin niin sanottua rikkurityövoimaa käyttävät yritykset saadaan kuriin.”Rikkurit kantavat koko ikänsä rikkurin taakkaa työpaikalla, ja siitä jää yleensä aika isot haavat työpaikan henkilöstösuhteisiin, eikä se yrityksenkään toimintaa edistä.”Pikaviestipalvelu Twitterissä Alapartasen lausunnot rinnastettiin kiusaamiseen ja maalittamiseen. Maalittamisella tarkoitetaan muun muassa sitä, että joku yllyttää suurta joukkoa ihmisiä hyökkäämään yhden kohteen kimppuun.HS:lle Alapartanen sanoo, että tarkoituksena oli kuvata asiantilaa, ei keinoja, joilla järjestäytymättömän työvoiman käyttöä voidaan vastustaa.”Tiedän sen, että kun nämä tahot kohtaavat siellä lakon porteilla, on ihan selvää, että siellä syntyy näitä ristiriitaisuuksia. Tämä ristiriita on on ollut vuosisatainen asia, eli jos työpaikat ovat lakossa, niin mikä se tilanne on niiden osalta, jotka sitä lakkoa uhmaavat.”Alapartasen mukaan taustalla on kysymys siitä, koskeeko työtaistelu töitä vai työntekijöitä.”Tämä on ikuinen ristiriita. Varmaankin meidän ay-liikkeen sisällä tulemme aina käsittelemään asiaa niin, että ne työt siellä ovat lakon piirissä.”

Työturvallisuuslaissa puhutaan ”häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta”. Teollisuusliiton internet-sivujen mukaan häirintää on esimerkiksi uhkailu, painostus, mustamaalaaminen sekä eristäminen eli jättäminen porukan ulkopuolelle. Miten tämä ”rikkurit kantavat koko ikänsä rikkurin taakkaa työpaikalla” suhteutuu tähän häirinnän määritelmään?

”Näihin kysymyksiin meidän vastaus on ihan selvä, että tällaista toimintaa ei hyväksytä – ei työnantajan toimesta meidän järjestäytyneitä kohtaan eikä meidän toimesta järjestäytymättömiä kohtaan. On kansalaisoikeus olla järjestäytynyt tai järjestäytymättä”, Alapartanen sanoo.”Tämä on vain jotenkin käytännön sanelema tilanne, että ristiriitoja aiheutuu. Me kiellämme ehdottomasti kiusaamisasiat ja muut. Me emme painosta, mutta me kerromme, että meillä on omat keinomme niitä työnantajia kohtaan, jotka uhmaavat näitä työtaistelutoimia.”

Nämä lausunnot voidaan kuitenkin tulkita painostuksena tai kehotuksena eristää työtovereita?

”No, sitä ei ole tarkoitettu, eikä siihen ole yllytetty. Kysymys on siitä, mihin tilanne käytännön tasolla pahimmillaan voi johtaa. Ja se on tietysti valitettavaa. Meillä on viralliset ohjeet lakkovahdeille, eikä minkäännäköistä muuta ohjeistusta ole annettu.”

Onko asiallista mielestäsi, jos näin tapahtuu, että ”rikkurit kantavat koko ikänsä rikkurin taakkaa” työpaikalla?

Teollisuusliiton