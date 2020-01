Niin moni koulu maailmalla julistautuu nyt suomalaiseksi, että Opetushallitus joutuu linjaamaan, mitä se tarkoittaa – Tbilisissä suomalaiseen koulun kuuluvat välitunnit yllättivät Suomen koulutusvienti on kasvussa. Tbilisiin syksyllä avattu suomalaista mallia seuraava kansainvälinen koulu on osa sitä. Se on kokonaan suomalaisten suunnittelema.