Yritysostoja, puskurivarastoja, toimiluvat kuntoon – Suomessa toimivat yritykset varautuvat jo tullimuuriin brexitin takia

Talous

Yritysostoja, puskurivarastoja, toimiluvat kuntoon – Suomessa toimivat yritykset varautuvat jo tullimuuriin br

Brexit

Lahtelainen valaisinvalmistaja osti yrityksen kovan brexitin varalta

Teknoware

Nordea toivoo, ettei tiukka raja pakota rakentamaan tuplapalveluita

Nordea

Wärtsilä pelkää ylimääräisten standardien nostavan kustannuksia

Wärtsilä

UPM pitää suurimpana kysymyksenä vaikutusta Britannian kansantalouteen

UPM-Kymmene

Lääkeyhtiölle merkitystä on tutkimusyhteistyöllä ja liikkuvuudella

AstraZeneca Suomi

Lankavalmistaja toivoo selkeitä vastauksia

Novita